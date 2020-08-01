Пассажиры раскупили почти все билеты на первый рейс "Ласточки" между Адлером и Анапой

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" выполнил первый рейс по маршруту Адлер - Краснодар - Анапа. Как сообщили в субботу в РЖД, пассажиры раскупили практически все билеты на первый рейс.

"1 августа в 13:25 мск по маршруту Адлер - Краснодар - Анапа в первый рейс отправился скоростной электропоезд "Ласточка". Поезд оказался очень востребован у пассажиров - почти все билеты на него были проданы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дневные скоростные поезда "Ласточка" № 829/830 Адлер - Краснодар - Анапа будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Адлера в 13:25 мск, "Ласточка" будет прибывать в Анапу в 21:13 мск. В обратном направлении из Анапы "Ласточка" будет отправляться в 05:28 мск и прибывать в Адлер в 13:16 мск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская. Время в пути составляет 7 часов 48 минут.

В РЖД считают, что новый маршрут будет способствовать популяризации внутрироссийского туризма и повышению транспортной доступности курортных городов Краснодарского края.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.