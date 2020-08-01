Нижегородская область готовится выйти на второй этап снятия ограничений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности принять в ближайшее время решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам рабочей встречи Никитина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Нижегородская область находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции.

"По коэффициенту распространения инфекции, проценту занятых коек и объему тестирования мы уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений", - цитирует Никитина пресс-служба. На втором этапе разрешается открывать магазины площадью до 8 тыс. кв. м, но в них допустимо находиться не более чем одному человеку на 4 кв. м, открываются веранды, сезонные и придорожные кафе, возобновляют работу салоны красоты, рынки, музеи и библиотеки, но по предварительной записи, и так далее.

Как отметил губернатор, всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 23 951 зараженный, при этом почти 20 тыс. человек уже выздоровели.

"Мы предсказуемо оказались на переднем крае борьбы с пандемией, учитывая плотность населения, масштаб области, близость к столичному региону. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Сокращается количество вновь выявленных случаев. Это приводит к постоянному освобождению коек для лечения больных коронавирусом. Сейчас загружено только 29% коечного фонда. Постепенно идет процесс перевода лечебных учреждений в плановый режим работы", - цитирует его пресс-служба.

Мурашко, в свою очередь, отметил необходимость выработки основных подходов перед началом осенне-зимнего сезона. По его словам, койки, переведенные в плановый режим работы, должны в любой момент быть готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. "Во-вторых, важно обеспечить помощь хроническим больным, в частности, пациентам с сахарным диабетом. Эта категория пациентов наиболее уязвима. В-третьих, необходимо возобновить отложенные операции по направлению высокотехнологичной медицинской помощи", - цитирует Мурашко пресс-служба.