В США около 400 человек заразились сальмонеллезом

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Около 400 человек заразились сальмонеллезом в более чем 30 американских штатах в результате вспышки этой острой кишечной инфекции. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) указало в качестве возможного источника инфекции красный лук, выращиваемый калифорнийской компанией Thomson International. Она отзывают все сорта - красный, белый, желтый и сладкий - своего лука, которые могли храниться рядом с потенциально зараженным сальмонеллами красным луком из-за риска перекрестного заражения.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на данный момент в США зафиксировано 396 случаев заражения сальмонеллезом, 60 человек госпитализированы, летальных исходов не зарегистрировано. В Канаде, сообщил телеканал, также зафиксирована вспышка кишечной инфекции, которая может быть связана с США.

Большинство случаев заболевания сальмонеллезом, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), протекает в легкой форме, и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может становиться тяжелым и представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с самим пациентом и серотипом сальмонелл.

Эти бактерии, подчеркивают в организации, входят в число микроорганизмов, у которых появилось определенное количество устойчивых к противомикробным препаратам серотипов. В качестве профилактической меры, защищающей от сальмонеллеза, специалисты рекомендуют следовать элементарным практическим правилам пищевой гигиены, таким как проведение тщательной тепловой обработки продуктов питания.