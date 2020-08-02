В штате в Австралии объявили режим бедствия из-за вспышки коронавируса

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Режим бедствия объявлен в штате Виктория, где с 17 июня фиксируется значительный рост числа инфицированных коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр региона Дэниэл Эндрюс.

"В ряде районов штата существует реальная угроза [распространения коронавируса], и она растет, поэтому с 18:00 воскресенья (11:00 мск) в штате объявляется режим бедствия. Это даст полиции дополнительные полномочия для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил", - указано в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Ограничения начнут действовать в воскресенье вечером в Мельбурне (административный центр штата Виктория), а с полудня среды, 5 августа, вступят в силу на всей территории штата. Их действие продлится шесть недель, до 13 сентября 2020 года.

Эндрюс отметил, что ограничения, вводимые для Мельбурна, также предусматривают комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время покидать дом разрешено только тем, кто нуждается в медицинских услугах или оказывает их. Движение общественного транспорта во время комендантского часа будет сокращено, а все работающие по ночам предприятия и учреждения будут закрыты.

В период действия эпидемиологических ограничений жителям региона предписывается оставаться дома. Покидать жилище разрешается только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, для учебы или работы, а также для визитов к врачу и занятий физкультурой. На территории штата вновь начнут действовать ограничения в отношении всех предприятий, учреждений и ведомств, которые должны будут прекратить свою работу. Исключение составят только предприятия общественного питания, которые смогут продолжить продавать еду с доставкой или навынос.

Эпидемия в Австралии

Число инфицированных коронавирусом в Австралии за минувшие сутки увеличилось на 686 человек, причем 671 случай был зафиксирован в штате Виктория. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 17 920. Число умерших из-за осложнений, вызванных вирусом, возросло за последние 24 часа с 201 до 208 человек.

По данным министерства здравоохранения страны, в больницах находятся 366 заболевших, однако лишь у 44 из них болезнь протекает в тяжелой форме, и они нуждаются в искусственной вентиляции легких. Еще 6 840 пациентов получают лечение амбулаторно. Выздоровели после коронавирусной инфекции 58% заразившихся, то есть 10 202 человека. Диагностическое тестирование прошли более 4,2 млн жителей страны.

С 17 июня в Австралии фиксируется рост числа случаев заражения, возникло несколько новых очагов в крупнейших городах континента Мельбурне и Сиднее. В Мельбурне и ряде пригородов был объявлен карантин и введен масочный режим, а границы региона закрыты для въезда и выезда. В пострадавших районах были открыты дополнительные пункты тестирования и клиники для заразившихся коронавирусом, мобилизованы служащие оборонного ведомства и федерального министерства здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.