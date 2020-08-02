Более 262 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,66 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 262 тысячи. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и приблизилось к 681 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 2 августа в мире были зарегистрированы 17 660 523 инфицированных и 680 894 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 262 929, число умерших увеличилось на 5 851.

Днем ранее был выявлен 289 321 случай заражения и 6 142 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америк занимает первое место по числу инфицированных - 9 476 763. За сутки этот показатель вырос на 156 433. Число умерших там увеличилось на 3 963 и достигло 359 180. В Европейском регионе зарегистрированы 3 375 535 заразившихся и 213 284 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 419, умерли 323 человека.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 131 165, зафиксировано 45 837 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 58 971, летальных исходов - на 937.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 523 888. Далее следуют Бразилия (2 662 485), Индия (1 750 723), Россия (850 870), ЮАР (503 290), Мексика (424 637), Перу (407 492), Чили (357 658), Иран (306 752) и Великобритания (303 956).