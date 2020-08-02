В Коми открыли более 700 дежурных групп в 200 детских садах

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Более 700 дежурных групп в 200 детских садах принимают малышей в Республике Коми. С 3 августа откроются дежурные группы во всех детских садах Сыктывкара, рассказал в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба.

"На сегодня уже открыто более 700 дежурных групп в 200 детских садах. Любой отдел образования в любом муниципалитете даст четкие и ясные инструкции, что нужно сделать, чтобы попасть в дежурные группы. Начинается все с заявления, потом в течение нескольких дней вопрос решается", - рассказал врио главы Коми в спецвыпуске ответов на вопросы жителей региона, он размещен на странице Коми во "ВКонтакте".

По его словам, с открытием детских садов в регионе форсируют события. "Мы сейчас, по большому счету, устойчиво стоим на первом этапе [снятия ограничений по коронавирусу], но, понимая, что экономика "болеет" от пандемии, мы начали открывать [учреждения] с опережением. Мы сегодня только-только подходим ко второму этапу снятия ограничений, а детские сады и школы - это уже третий этап. Тем не менее, понимая, мы идем навстречу, и с 3 августа будут работать дежурные группы во всех детских садах Сыктывкара за исключением семи садов, где идут большие капитальные ремонты. Как только они закончатся, учреждения тоже будут открываться", - сказал Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 2 августа в Коми подтверждено 5 396 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 4 137 человек, умерли 58.