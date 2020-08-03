На Чукотке продлили до 17 августа ограничительный режим из-за коронавируса

ТАСС, 3 августа. Власти Чукотского автономного округа продлили до 17 августа ограничительный режим, установленный весной из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"В регионе еще на две недели остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. Также до 17 августа сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Продолжается тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино", - говорится в сообщении.

Ранее регион перешел на третий этап снятия ограничений, предполагающий работу предприятий общественного питания, детских пришкольных площадок и лагерей с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Также возобновили работу кинотеатры, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.

По данным оперативного штаба на 3 августа, в округе зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, 149 человека выздоровели, двое умерли.