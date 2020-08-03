В Удмуртии в сентябре презентуют ремесленную и гастрономическую карты для туристов

ИЖЕВСК, 3 августа. /ТАСС/. Достопримечательности Удмуртии и интересные места, которые могут посетить туристы, приезжающие в республику, разместят на ремесленной, гастрономической и сказочной картах, сообщила ТАСС в понедельник начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики региона Юлия Железняк.

"Работа над ремесленной картой региона ведется совместно с министерством культуры и общественными организациями, а также муниципальными домами ремесел. Презентация туристической ремесленной карты запланирована на сентябрь", - сообщила Железняк.

Также, по ее словам, специалисты работают над созданием еще двух карт - гастрономической и сказочной.

"В это же время будет презентована гастрономическая туристическая карта Удмуртии. Презентация сказочной карты республики состоится в ее пряничной столице - Сарапуле - 19 сентября в Сарапульском музее-заповеднике", - добавила собеседница.

Ранее Железняк сообщала ТАСС, что туроператоры региона в связи с запуском программы кешбэка подготовили специальные пятидневные туры по таким направлениям, как гастрономический, культурно-познавательный, промышленный и этнический туризм. Республика при этом готова к двукратному увеличению турпотока, власти видят в новых правилах оплаты туруслуг возможность большей заполняемости отелей.