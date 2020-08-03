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В Туве к сентябрю в отдаленных районах построят 10 спортивных центров

В восьми муниципалитетах уже завершилось строительство

ТАСС, 3 августа. Десять спорткомплексов построят в отдаленных муниципалитетах Тувы к сентябрю в рамках губернаторского проекта. Об этом в понедельник на заседании правительства региона сообщил министр спорта Субудай Монгуш.

"У нас задача стоит до 1 сентября завершить данные объекты. Будет 10 спортзалов", - сказал он.

В восьми муниципалитетах уже завершилось строительство, ведется подведение технических сетей. Еще два муниципалитета на текущей неделе должны получить материалы для возведения спорткомплексов.

Трехлетний проект "Эзирлернин уязы" ("Гнездо орлят") стартовал в 2020 году. Он предусматривает создание спортобъектов прежде всего в отдаленных селах. Предполагается, что они станут центрами притяжения для детей. В правительстве Тувы сказали ТАСС, что подростки смогут бесплатно заниматься единоборствами, вольной борьбой, самбо, дзюдо, боксом. Запись в секции начнется с конца августа, занятия будут под руководством тренеров детско-юношеских спортивных школ.

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