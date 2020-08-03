В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

ТАСС, 3 августа. Синоптики прогнозируют на территории Амурской области в ближайшие сутки сильные дожди и ветер до 20 м/с. Объявили штормовое предупреждение, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации Амурского УГМС о штормовом предупреждении, 4 августа местами по области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозе до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник днем в регионе облачно с прояснениями, местами дожди.