Минздрав назвал небезопасной пересылку медицинских документов в мессенджерах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Закон не запрещает гражданам отправлять врачам свои медицинские документы в мессенджерах или облачных системах, но такой способ обмена данными небезопасен. На данный момент в разработке находится единый сервис для хранения этой информации, он начнет работу к 2024 году, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Запретить человеку отправлять такую информацию через мессенджеры мы не можем. С другой стороны, мы же не создали ему удобного сервиса с защитой всех необходимых ему данных", - отметил замглавы Минздрава России.

Он уточнил, что такие способы пересылки не являются защищенными. Для того, чтобы можно было обмениваться с врачами медицинской информацией, не опасаясь того, что она попадет не в те руки, необходим защищенный сервис, такой как раз сейчас разрабатывается.

"Обязательно. И в отношении сервисов для людей, для пациентов, нам нужно в первую очередь сконцентрироваться на справках, которые мы получаем для школы, бассейна, водительского удостоверения", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что такой сервис появится к 2024 году.

Этот сервис позволит также брать из архива любые свои медицинские данные.

"Государство в этой ситуации берет на себя ответственность за безопасность хранения этой информации, потому что сейчас по факту хранилищем чаще всего является какой-то мессенджер, электронная почта, публичный облачный сервис. Это несистемное и небезопасное хранение", - пояснил замминистра здравоохранения РФ.