Список запрещенных наркотических средств пополнился новыми веществами и растениями

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений пополнился новыми веществами и растениями. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в раздел списка "Наркотические средства" добавлен метиловый эфир бутановой кислоты (ММВ-022). Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в РФ, дополнен растениями банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi), диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana), ибога (растение вида Tabernanthe iboga) и психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis). Также установлены значительный, крупный и особо крупный размеры их оборота.