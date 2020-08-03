Минздрав Татарстана считает, что снижение объема медпомощи может ухудшить здоровье жителей

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Объемы предоставления медицинской помощи жителям Татарстана снизились из-за перепрофилирования больниц для борьбы с коронавирусом, сообщил в понедельник глава республиканского Минздрава Марат Садыков. По его словам, из-за этого здоровье жителей региона может ухудшиться.

"В связи с распространением COVID-19 приказом Минздрава России были временно приостановлены плановая госпитализация, проведение диспансеризации, вакцинации, реабилитации, профосмотров, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. <...> Учитывая это, мы ожидаем отсроченные негативные результаты состояния здоровья населения, в первую очередь связанные с заболеванием системы кровообращения, эндокринной, нервной и пищеварительной системы", - сказал Садыков на профильной коллегии.

По его словам, необходимо также учитывать снижение физической активности в период самоизоляции, рост потребления алкоголя, повышенную тревогу и психологическое напряжение. Как конкретно это отразится на демографических показателях, станет ясно по итогам девяти месяцев 2020 года, "когда будет более ясная картина", уточнил он.

Как сообщил на коллегии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, в период эпидемии число госпитализаций снизилось на 20%, а число посещений поликлиник - на 26%. Уменьшился объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, добавил он.

Основная задача медиков сейчас - восстановление штатного режима работы медицинских учреждений, заявил Садыков. Он, в частности, поручил своему первому заместителю Альмиру Абашеву "организовать возобновление оказания плановой медицинской помощи, реабилитацию в полном объеме с соблюдением всех мер безопасности, этапами маршрутизации и преемственности, проведение диспансеризации с учетом откорректированного плана-графика, проведение вакцинации, выезда мобильных комплексов в район республики".