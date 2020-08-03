Три ямальские библиотеки получили по 5 млн рублей на модернизацию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три библиотеки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) победили в конкурсе министерства культуры РФ на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек по национальному проекту "Культура". Каждая из трех библиотек получит по пять млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Министерство культуры РФ объявило о результатах конкурсного отбора на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта "Культура". В числе победителей - муниципальные библиотеки Ямала: библиотека № 2 "Златослово" (Ноябрьск), библиотека детского и семейного чтения (Салехард), а также Панаевская библиотека Ямальского района. Из средств федерального бюджета каждому учреждению будет выделено по 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что средства будут направлены на модернизацию деятельности и повышение качества обслуживания в учреждениях. Так, благодаря финансированию, пройдет пополнение фонда новыми книжными и периодическими изданиями, внедрены в работу информационные системы и обеспечен доступ к отечественным информационным ресурсам, приобретена современная мобильная мебель и оборудование.

"Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. На базе обновленных библиотек располагаются дискуссионные клубы и лектории для всех возрастных групп. Обеспечена возможность для творческого развития и самореализации", - пояснили в ведомстве.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.