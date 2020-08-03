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Пандемия COVID-19

Рошаль считает, что почти все связанные с коронавирусом проблемы в здравоохранении решены

Однако не стоит думать, что пандемия позади, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Отечественная система здравоохранения сумела решить почти все проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, считает глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.

"Государство колоссальную совершенно работу провело по COVID <...>. Более 90-95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены", - сказал он в понедельник на круглом столе в ОНФ, посвященном страховым выплатам медработникам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Вместе с тем, подчеркнул Рошаль, не стоит думать, что пандемия позади - по-прежнему важно соблюдать меры профилактики, например носить маски.

Теги
РоссияРошаль, Леонид МихайловичПандемия COVID-19
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