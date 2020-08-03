В трех регионах России остаются подтопленными 14 дачных домов и 50 приусадебных участков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подтопления за минувшую неделю произошли в шести регионах России, в трех из них вода сохраняется до настоящего времени. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате непогоды произошли подтопления в шести регионах. На сегодняшний день в трех из них остаются подтопленными 14 дачных домов, 50 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что полностью восстановлено нарушенное из-за непогоды электроснабжение в 44 населенных пунктах. Продолжаются работы по восстановлению кровель. Своевременно ликвидированы аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. "За прошедшую неделю на территории страны их произошло 22", - подчеркнули в ведомстве.

Минувшая неделя характеризовалась прохождением комплексов неблагоприятных метеоявлений на территории 11 субъектов. Оперативными дежурными сменами своевременно доведены до всех органов управления свыше 150 моделей развития обстановки.