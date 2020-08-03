Коронавирус выявили у девяти членов экипажа теплохода "Александр Суворов"

ТАСС, 3 августа. Коронавирусная инфекция выявлена, по уточненным данным, у девяти членов экипажа теплохода "Александр Суворов", совершавшего круиз по Волге. Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Ранее сообщалось, что инфекцию диагностировали у семи членов экипажа, двое из них были направлены на стационарное лечение.

"С учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых [членов экипажа], трое из них госпитализированы", - отметила Иванова. Всего на теплоходе находился 101 член экипажа и 254 пассажира.

Теплоход был задержан 1 августа в Нижегородской области, все пассажиры сошли на берег, их отправили автобусами по месту жительства, вручив постановления об обязательной двухнедельной самоизоляции. На самом теплоходе проходит санитарная обработка. Прокуратура проводит проверку о возможном нарушении прав пассажиров теплохода.