МФЦ в Архангельской области возобновили работу в обычном режиме

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Архангельской области в понедельник возобновили работу в прежнем режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"С 3 августа 2020 года отделения и дополнительные офисы ГАУ Архангельской области "МФЦ" возобновляют прием заявителей в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на портале mfc29.ru сохраняется возможность предварительной записи для подачи документов о предоставлении государственных и муниципальных услуг. При посещении МФЦ необходимо использовать маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В Архангельской области ограничительный режим в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлили до 7 августа. Пока не разрешили деятельность организаций общественного питания (за исключением предоставления услуг на открытом воздухе); деятельность по показу кинофильмов; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; деятельность салонов татуажа и пирсинга; работа букмекерских контор, тотализаторов, микрофинансовых организаций.

В регионе зарегистрировали 8 969 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили 68 новых случаев. Среди новых заразившихся 55 жителей Архангельска, пять жителей Приморского района, четверо жителей Новодвинска, три новых случая зафиксировали в Устьянском районе и один - в Холмогорском. Обследовали на коронавирус 195 165 человек.