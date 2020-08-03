В Вологодской области с 4 августа откроются рестораны и кафе

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Рестораны, кафе и другие объекты общественного питания в Вологодской области возобновят работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее в регионе работали только летние кафе, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Дополнительное снятие ограничений: с 4 августа возобновляют работу рестораны, кафе и другие объекты общепита. Это очень важно для внутреннего туризма. До этого работали только летние кафе и продажа продукции навынос. Работа разрешена с учетом ограничений Роспотребнадзора: социальное дистанцирование, столы не менее 1,5 метра друг от друга, дезинфекция, проветривание, использование масок и перчаток обслуживающим персоналом. Проведение массовых мероприятий, банкетов не допускается, так как в Вологодской области все массовые мероприятия запрещены", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.