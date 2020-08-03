В Вологодской области с 4 августа откроются рестораны и кафе

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Рестораны, кафе и другие объекты общественного питания в Вологодской области возобновят работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее в регионе работали только летние кафе, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.
"Дополнительное снятие ограничений: с 4 августа возобновляют работу рестораны, кафе и другие объекты общепита. Это очень важно для внутреннего туризма. До этого работали только летние кафе и продажа продукции навынос. Работа разрешена с учетом ограничений Роспотребнадзора: социальное дистанцирование, столы не менее 1,5 метра друг от друга, дезинфекция, проветривание, использование масок и перчаток обслуживающим персоналом. Проведение массовых мероприятий, банкетов не допускается, так как в Вологодской области все массовые мероприятия запрещены", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.
Глава региона подчеркнул, что открытие точек общепита - вынужденное решение. "Мы могли бы оставить закрытыми все вышеперечисленные предприятия, тогда прирост [заразившихся] стремился бы к нулю, но это бы негативно сказалось на экономике. Открываем вовсе не потому, что опасность миновала. У многих из нас появилось ложное ощущение безопасности, это преждевременно, коронавирус циркулирует внутри области. При любом снятии ограничений маски, дезинфекция, социальная дистанция обязательны для исполнения всем", - подчеркнул Кувшинников.
По его данным, на 3 августа в области подтверждено 2 488 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 27 новых случаев. Коэффициент распространения инфекции выше единицы, за все время пандемии 25 пациентов умерли. "На данный момент 157 человек находятся на госпитализации в наших монопрофильных госпиталях в Вологде и Череповце, из них 21 пациент переносит инфекцию в тяжелой форме, двое на аппаратах искусственной вентиляции легких, 12 - на кислородотерапии. Выздоровели 1 922 человека, или более 80% от заболевших. Протестированы на коронавирус 371 тыс. человек, или почти треть населения области", - сообщил глава региона.