Заправка на Кубани, где произошел пожар, оказалась объектом нелегального строительства

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Газозаправочная станция в станице Васюринской Динского района в Краснодарском крае, где произошел пожар с жертвой и пятью пострадавшими, была возведена на землях сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"О ЧП в станице Васюринской, где произошел взрыв на АЗС: оказалось, что заправка была расположена на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали. Это зона ответственности глав", - написал Кондратьев.

Он отметил, что после ЧП в регионе проведут инвентаризацию всех имеющихся заправочных станций.

Вечером 31 июля на трассе возле станицы Васюринской в Динском районе на Кубани на газовой заправке произошел пожар, пострадали шесть человек, один из них впоследствии умер в больнице. По данным краевого управления полиции, ЧП произошло из-за водителя заправлявшейся "Газели", который не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака и начал движение, повредив оборудование, после чего произошел пожар. По данным краевого управления прокуратуры, заправка принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Следственными органами в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Владелец заправочной станции был задержан, полиция и прокуратура региона проводят проверки по факту пожара.