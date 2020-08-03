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Посольство РФ направило письма властям Польши из-за осквернения памятника Рокоссовскому

Посол РФ в Польше Сергей Андреев ранее выразил возмущение произошедшим в Легнице

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Посольство России в Польше направило письма протеста в министерство иностранных дел и министерство культуры республики в связи с осквернением памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь диппредставительства Владимир Александров.

"Официальные письма с протестом против акта вандализма в отношении памятника Константину Рокоссовскому были направлены в министерство культуры и национального наследия Польши и в МИД республики", - сказал он.

Монумент Рокоссовскому, установленный в польском городе Легница, исчез с постамента в ночь со среды на четверг. На следующий день полиция обнаружила обезглавленный памятник на территории города. Голова найдена не была.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в пятницу выразил возмущение произошедшим в Легнице. МИД Польши, комментируя этот инцидент, заявил, что осуждает все акты вандализма.

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