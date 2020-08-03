В Петербурге приостановили формирование базы доноров "антиковидной" плазмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Городская станция переливания крови в Санкт-Петербурге объявила о приостановке формирования базы потенциальных доноров "антиковидной" плазмы на фоне улучшения эпидемиологическй ситуации в городе. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"В связи со снижением количества случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге и созданием запаса антиковидной плазмы в Городской станции переливания крови, с 3 августа 2020 года включение граждан в базу потенциальных доноров антиковидной плазмы временно приостанавливается", - говорится на странице станции.

Отмечается, что о возобновлении работы по формированию базы потенциальных доноров станция сообщит дополнительно.

Городская станция переливания крови Петербурга начала принимать плазму доноров, которые вылечились после заражения коронавирусом, для дальнейшего лечения пациентов с аналогичным диагнозом в начале мая. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев пояснил тогда, что плазму переболевших предполагалось использовать для пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. В середине июля губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, в соответствии с которым жители города, которые перенесли заражение коронавирусом и стали донорами плазмы, получат дополнительные выплаты до 5 тыс. рублей - в зависимости от объема сданной плазмы.

По последним данным, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявили 31 945 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 23 627 человек, умерли 2 062.