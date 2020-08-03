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На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного

В Чукотском муниципальном районе ввели карантин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного. В Чукотском муниципальном районе объявлен карантин", - отмечается в сообщении.

Причиной случившегося в институте назвали увеличение численности рыжих лисиц.

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