На Чукотке впервые за три года нашли бешенство у домашнего животного

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен на территории одного из муниципальных округов Чукотки после того, как там было выявлено заболевшее домашнее животное. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного. В Чукотском муниципальном районе объявлен карантин", - отмечается в сообщении.

Причиной случившегося в институте назвали увеличение численности рыжих лисиц.