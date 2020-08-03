В Ярославской области состоялось гашение марки, посвященной адмиралу Федору Ушакову

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная 275-летию со дня рождения причисленного к лику святых адмирала Федора Ушакова, была погашена в Рыбинском музее-заповеднике в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Рыбинском музее-заповеднике состоялось памятное гашение художественной почтовой марки, посвященной 275-летию со дня рождения великого адмирала Федора Ушакова. Для церемонии был изготовлен специальный сувенирный штемпель", - говорится в сообщении.

Марка была выпущена тиражом 180 тыс. экземпляров. На ней изображены портрет Федора Ушакова, Андреевский флаг, линейный корабль "Святой Павел", карта острова Корфу и близлежащих территорий.

Данные марки могут быть использованы для отправки корреспонденции по всему миру, они уже поступили в почтовое обращение. Марки также стали частью экспозиции "Искусство марки" Рыбинского музея-заповедника.

Адмирал Федор Ушаков родился в селе Бурнаково Рыбинского района. В селе Хопылево сохранилась церковь, где его крестили. В районе ежегодно проходит Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова. По поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в 2017 году был создан попечительский совет по восстановлению храмового комплекса, состоящего из двух церквей - Богоявления-на-Острову и Александра Невского.