В Ростовской области создали Центр управления регионом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области создали Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься сбором информации, моделированием, прогнозированием и принятием решений, сообщается на сайте регионального правительства.

"Сегодня, 3 августа, принято постановление правительства Ростовской области "О создании Центра управления регионом Ростовской области". ЦУР предназначен для сбора информации, моделирования, прогнозирования и принятия решений в области регионального управления. Еще одна функция - обмен информацией с федеральными органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр будет работать с обращениями и жалобами жителей региона, причем не только с теми, которые поступают на официальные порталы органов власти и горячие линии, но и размещенными в соцсетях и мессенджерах. Зона ответственности центра крайне широка. Это могут быть вопросы вывоза бытовых отходов, очередей в больницах, ремонта дорог, несоблюдения графика общественным транспортом и т. д. Работа ЦУР предусматривает максимальную оперативность: гражданин сможет получить ответ в срок от одного до 10 дней.

"Центр управления регионом - неотъемлемая часть цифровой трансформации региона, одна из национальных целей по указу президента РФ от 21 июля 2020 года, - приводятся слова губернатора области Василия Голубева. - Сегодня цифровые технологии позволяют решать самые насущные проблемы. И ЦУР - один из прикладных примеров применения таких технологий для улучшения качества жизни жителей нашего региона".

Первый Центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Президент России Владимир Путин отметил, что ЦУРы, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны. По его поручению с 2020 года автономная некоммерческая организация "Диалог" должна получать финансирование на создание в субъектах России Центров управления регионов. АНО "Диалог" занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций.