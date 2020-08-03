Путин подписал указ о госнаградах за вклад в реализацию перехода к цифровому вещанию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для работников в сфере телекоммуникаций за вклад в осуществление перехода к цифровому вещанию. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания" награжден генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Ордена Александра Невского удостоились полномочный представитель главы РТРС в Сибирском федеральном округе Владимир Кальченко и первый заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук.

Награды и почетные звания присуждены ряду работников телекоммуникационной сферы по всей стране, всего в списке порядка 300 фамилий.

Переход на цифровое ТВ

Переход на цифровое вещание в России произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Россия 24", НТВ, "Матч ТВ", Пятый канал, "Карусель", "Россия-К", ОТР и "ТВ Центр". Второй объединяет "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", ТНТ, "Мир", "Муз-ТВ" .