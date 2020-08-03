В мире за сутки выявили более 257 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,91 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 257 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и приблизилось к 687 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 3 августа в мире были зарегистрированы 17 918 582 инфицированных и 686 703 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 257 677, число умерших увеличилось на 5 810.

Днем ранее были выявлены 262 929 случаев заражения и 5 851 летальный исход. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 9 630 598. За сутки этот показатель вырос на 153 835. Число умерших там увеличилось на 3 982 и достигло 363 162. В Европейском регионе зарегистрированы 3 391 779 заразившихся и 213 559 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 15 862, умерли 276 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 187 015, зафиксировано 46 675 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 55 850, летальных исходов - на 838.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 582 276. Далее следуют Бразилия (2 707 877), Индия (1 803 695), Россия (856 264), ЮАР (511 485), Мексика (434 193), Перу (422 183), Чили (359 731), Иран (309 437) и Колумбия (306 181).