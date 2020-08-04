Депутаты от ЛДПР предлагают закрепить право самозанятых становиться кандидатами на выборах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым во вторник внесут в Госдуму предложение о закреплении в законе об основных гарантиях избирательных прав возможности самозанятых граждан выдвигать свою кандидатуру на выборах. Текст и пояснительную записку в Telegram-канале опубликовал один из его авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Авторы напоминают, что с 1 января 2019 года начался эксперимент по установлению налога на профессиональный доход для легализации бизнеса самозанятых граждан, трудящихся без работодателя и без привлечения наемных работников, а также получающих доход от использования имущества. "По данным Минэкономразвития, по состоянию на 21 июля 2020 года [в России] зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке. При этом, по расчетам специалистов, перейти на такой режим могут около трех млн человек.

Согласно действующей редакции закона об избирательных правах, род занятий - это документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, при этом подразумевается и статус неработающего кандидата. Это пенсионеры, безработные, учащиеся, домохозяйки и временно неработающие.

В связи с этим депутаты от ЛДПР предлагают добавить в закон норму, согласно которой "определение понятия "род занятий", как документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, дополняется профессиональным доходом, то есть деятельностью кандидата в статусе самозанятого".