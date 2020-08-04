Старейшие поселки Камчатки войдут в состав туристического кластера региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Концепцию туристического кластера, который будет включать старейшие поселки - Сокоч и Начики, где расположен крупный санаторий, разработают на Камчатке. Об этом сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

"Санаторий "Начикинский" в свое время имел всесоюзное значение, здесь отдыхали и космонавты, и спортсмены. К сожалению, в последние десятилетия он пришел в упадок, но с приходом инвестора есть достаточно понятные планы по его возрождению. Мы договорились, что будет разработана концепция туристического кластера, который будет включать Начики и Сокоч. Здесь будет опорная точка бальнеологии и такой пересадочный пункт на пути из Петропавловска и Елизова в Мильково и дальше", - приводятся в сообщении слова врио главы Камчатки Владимира Солодова.

Солодов добавил, что реализация этих планов позволит создать большое количество рабочих мест для жителей окрестных поселков. По его мнению, привлечь посетителей поможет и хорошее расположение населенных пунктов - санаторий находится недалеко от единственной дороги, соединяющей центральную часть региона с остальными районами. В дальнейшем возможности водолечебницы будут продвигать на всероссийский уровень и привлекать туристов из-за пределов Камчатского края.

"Начикинский" - санаторий, расположенный в одноименном поселке Камчатского края. Здравница была почти полностью разрушена в 90-е годы, в 2017 году началась ее реконструкция. Работы ведутся, в том числе, и за счет средств федеральных программ господдержки.

В июне вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.