В Уссурийске газифицировали первый жилой комплекс

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Первые 13 многоквартирных домов подключили к централизованному газоснабжению в Уссурийске в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба "Газпром газораспределение Дальний Восток".

"Специалисты АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" завершили перевод 13 многоквартирных домов нового микрорайона "Радужный" Уссурийского городского округа со сжиженного углеводородного на природный газ, применяемый для отопления и приготовления пищи. Газификация Уссурийска стала возможной благодаря вводу в эксплуатацию газопровода-отвода, газораспределительной станции "Уссурийск" и межпоселкового газопровода в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2016-2020 годах", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства Приморского края, благодаря доступу к магистральному природному газу, стоимость платы за коммунальные услуги снизится в три-четыре раза. "Радужный" стал первым в Приморье жилым комплексом, подключенным к магистральному газоводу. Возведение магистральных сетей и газификация микрорайона заняли около года.

Сейчас газ поступил уже в 378 квартир. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, власти намерены сосредоточиться на подключении к газу жителей частного сектора и муниципальных образований. В первых планах жители Дальнереченского, Спасского, Надеждинского районов, поскольку они расположены вблизи магистрального газопровода. Также продолжается переоборудование под прием газа котельных, работающих на мазуте. На газификацию муниципалитетов в региональном бюджете на 2021 год будет заложено около 1 млрд рублей.

В Приморском крае на протяжении всей истории не было централизованной газификации. Отдельные дома в регионе используют сниженный газ. Объем потребления газа в Приморском крае планируется увеличить к 2025 году в девять раз - до 9 млрд куб. м. В настоящее время объем потребления составляет 1 млрд куб. м газа.