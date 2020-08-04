В приморском порту установили оборудование пылеподавления после вмешательства прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Стивидорная компания в морском порту Посьет на юге Приморского края приобрела и установила оборудование для пылеподавления при перегрузке угля после требования транспортной прокуратуры. Об этом сообщается во вторник на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В феврале транспортная прокуратура начала проверку о соблюдении экологических норм при погрузке каменного угля в приморском порту Посьет после сообщений от местных жителей. Они жаловались на открытую перевалку угля в порту, а также на загрязнение воздуха и акватории.

"Установлено, что акционерным обществом "Торговый порт Посьет" ежедневный контроль влажности угля не осуществлялся, устройства пылеподавления использовались с нарушением предписанных интервалов времени", - говорится в сообщении.

Нарушение технологии и отсутствие надлежащих мер привело к запылению углем жилого массива, расположенного рядом. "С целью устранения нарушений транспортный прокурор руководителю ООО "Торговый порт Посьет" внес представление, по результатам рассмотрения которого приобретено оборудование пылеподавления и прибор контроля влажности угля", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, в отношении компании и ее руководства возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и части 2 статьи 8.4 КоАП РФ ("Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы"). Их расследование продолжается.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Вопрос соблюдения экологических норм при погрузке угля в портах Приморья находится на особом контроле правительства края.