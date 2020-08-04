Эксперт: УЗИ и МРТ не могут заменить компьютерную томографию при диагностике коронавируса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компьютерная томография (КТ) является одним из самых эффективных методов диагностики заболевания, которое вызывает коронавирус. Альтернативой могут быть ультразвуковые исследования (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), однако они сильно уступают в результативности при исследовании легких, сообщил ТАСС заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского университета Минздрава России Сергей Терновой.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева сообщили, что коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии в регионах России в марте - июне оказалась в полтора раза больше обычного уровня. В исследовании отмечается, что это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией.

"Современные КТ-аппараты имеют очень короткую экспозицию. За счет этого доза облучения резко снижается. Альтернативой рентгенологическим методам могут быть УЗИ и МРТ. Однако в силу своих технических особенностей УЗИ и МРТ не могут полностью заменить рентгенологические. Например, при исследовании легких применение УЗИ или МРТ крайне ограничено. Кроме того, рентгенологическое исследование выполняется несколько секунд (или даже долей секунды), а для выполнения одного МР-исследования требуется от 20 до 45 минут (в зависимости от зоны исследования и клинической задачи). В этой связи МРТ не применяется в целях скрининга", - рассказал Терновой.

Эксперт также отметил, что количество диагностической информации, получаемой при КТ легких, в сотни раз превышает данные, получаемые при обычном рентгенологическом снимке.

Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.