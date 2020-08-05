Google выпустил дудл о необходимости носить маску

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл "Носите маску. Это спасает жизни", посвященный продолжающейся борьбе с COVID-19.

"С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила - ношение маски и соблюдение социальной дистанции - помогут сохранить здоровье себе и окружающим. Нажав на дудл, пользователи смогут изучить самую важную информацию о профилактике COVID-19 из проверенных источников", - отмечается в пресс-релизе компании.

Ранее Google выпустил дудл, призывающий оставаться дома, дудл о правильном мытье рук, а также поблагодарил медицинских работников и других специалистов, продолжающих работу в непростых условиях борьбы с пандемией.