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Пандемия COVID-19

Google выпустил дудл о необходимости носить маску

Логотип напоминает о простых правилах, помогающих защититься от COVID-2019
Описание
© Google

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл "Носите маску. Это спасает жизни", посвященный продолжающейся борьбе с COVID-19.

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"С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила - ношение маски и соблюдение социальной дистанции - помогут сохранить здоровье себе и окружающим. Нажав на дудл, пользователи смогут изучить самую важную информацию о профилактике COVID-19 из проверенных источников", - отмечается в пресс-релизе компании. 

Ранее Google выпустил дудл, призывающий оставаться дома, дудл о правильном мытье рук, а также поблагодарил медицинских работников и других специалистов, продолжающих работу в непростых условиях борьбы с пандемией.

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