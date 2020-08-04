Интерпол предупредил о новой волне киберпреступлений после появления вакцины от COVID-19

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса спровоцировала не только экономический спад, но и резкое усиление активности киберпреступников, которая может лишь усилиться с появлением первых вакцин. Об этом свидетельствует доклад Интерпола, опубликованный во вторник.

"Дальнейший рост числа киберпреступлений весьма вероятен в ближайшем будущем. Связанные с работой на дому уязвимости и потенциал увеличения финансовой выгоды позволят злоумышленникам наращивать активность и изобретать более продвинутые и сложные схемы деятельности, - констатирует полицейская организация. - С появлением вакцин от COVID-19 крайне вероятно, что будет очередной всплеск фишинговых рассылок, связанных с медицинской продукцией, а также взломов сетей и кибератак, направленных на кражу информации".

Оценка Интерполом последствий COVID-19 в сфере киберпреступлений показала заметное смещение интересов злоумышленников от частных лиц и малого бизнеса в сторону крупных корпораций, правительств и критически важной инфраструктуры, говорится в докладе.

"В то время как организации и бизнес быстро развертывали системы удаленной работы, а специалисты техподдержки работали из дома, преступники также пользовались возросшей уязвимостью для кражи данных, получения прибыли и нарушения работы компаний", - отмечается в нем.

По данным международной организации, только в первом квартале "партнеры Интерпола из частного сектора" сообщили о 907 тыс. сообщений со спамом (59% обращений), 737 инцидентах, связанных с заражением вредоносными программами (36%) и получении 48 тыс. ссылок на поддельные сайты, связанные с COVID-19 (22%). При этом в случае со спамом злоумышленники часто выманивали личные данные пользователей, рассылая письма по теме борьбы с пандемией коронавирусной инфекции якобы от лица властей или компетентных организаций.

Возросло и количество подтвержденных случаев использования троянов и прочих вирусов для сбора данных и кражи денег с банковских счетов. Участились DDoS-атаки и случаи применения вирусных программ, блокирующих рабочие станции с целью получения выкупа. В качестве приманки все также используются рассылки, связанные с темой коронавируса.

Отдельно Интерпол указывает на возросший объем ложной и непроверенной информации, которая распространяется на волне страхов и неуверенности в обществе в связи с пандемией. Помимо дезинформации, злоумышленники используют мошеннические схемы с продажей фальшивых лекарств медицинских товаров. 14% от общего числа обращений партнеров организации были связаны с этой темой.