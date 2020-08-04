Полиция Малайзии провела обыски в представительстве Al Jazeera

СИНГАПУР, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Малайзии совместно с представителями комиссии по связи и мультимедиа во вторник провели обыск в офисе представительства телеканала Al Jazeera в этой стране и изъяли документацию и оборудование. Об этом сообщает газета New Straits Times со ссылкой на представителя управления по уголовным расследованиям правоохранительных органов Фаридалатраша Вахида.

"Обыски сотрудников ведомств прошли в первой половине дня", - сообщил он. По информации издания, была изъята все документация, находившаяся в представительстве, которое расположено в пригороде Куала-Лумпура. Кроме того, были конфискованы компьютеры и электронное оборудование.

Полиция Малайзии в начале июля начала проверку деятельности Al Jazeera. Причиной послужил снятый каналом и вышедший в эфир 25-минутный документальный фильм о положении нелегальных мигрантов во время пандемии коронавируса, а также реакции властей. Старший министр, министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб обвинил телеканал в распространении недостоверной информации и потребовал от него извинений.