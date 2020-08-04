В Ленинградской области сняли ограничения на прием посетителей в МФЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса, сняв ограничения на прием посетителей многофункциональных центров государственных услуг. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Постановлением сняты ограничения в работе многофункциональных центров. Во всех районах центры "Мои документы" предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи, но посещение МФЦ разрешено строго в масках", - говорится в сообщении.

До этого услуги в населенных пунктах "красной" и "желтой" зон, которые относятся к неблагоприятным с точки зрения эпидемической ситуации, в МФЦ можно было попасть только по предварительной записи. В благополучной "зеленой" зоне малые МФЦ работали в обычном режиме.

В новом постановлении Дрозденко также разрешил возобновить работу фудкортов в торговых центрах "желтой" зоны. Кафе и ресторанам в этих районах разрешено открыться при условии использования до 50% посадочных мест, с расстоянием между столами 1,5 м. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды. В самой строгой "красной" зоне фудкорты в торговых центрах могут осуществлять обслуживание только на вынос за пределы зданий торговых комплексов.

В Ленинградской области ограничительные меры, связанные с коронавирусом, различаются для отдельных районов и населенных пунктов. На основании рекомендаций Роспотребнадзора область условно разделена по принципу светофора на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и строгости санитарных правил. При изменении эпидемической ситуации районы могут перейти в другую зону с более жесткими ограничениями или наоборот. В "красной" зоне сейчас остается только Гатчинский район, в "желтой" - Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор. В "зеленой" зоне с наименьшими ограничениями находятся Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

По последним данным, всего в регионе заразились коронавирусной инфекцией 6 022 человека, выздоровели 4 555, умерли 56. За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 32 новых случая заражения COVID-19, выписаны 12 человек.