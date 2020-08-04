МЧС Крыма наградит 7-летнюю девочку, которая спасла упавшего в бассейн 5-летнего мальчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Крыма представят к награде 7-летнюю девочку Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля в пригороде Судака 5-летнего мальчика, не умеющего плавать, сообщается во вторник на сайте регионального МЧС.

По данным министерства, инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Уютное. На записи с камер наблюдения видно, что мальчик упал в бассейн, катаясь на самокате вокруг него. Увидев это, девочка бросилась в воду и стала вытаскивать его из бассейна. Подоспевшие на помощь взрослые уже вытащили мальчика из бассейна.

"Специалисты ГКУ РК "Крым-спас" совместно с членами Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг. Ребенка, безусловно, необходимо представить к награде", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова. На сайте не уточняется, как именно планируют наградить девочку.