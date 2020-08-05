Свыше 1,2 тыс. участников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку в дополнительный период

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в дополнительный период будут сдавать более 1,2 тыс. участников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"На участие в экзамене по русскому языку 5 августа зарегистрировано 1 226 участников. Для организации экзамена в этот день будет задействовано 157 экзаменационных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство участников ЕГЭ 2020 года уже сдали экзамен по предмету в основные сроки в июле. В дополнительный период экзамены проводятся для тех, кто заявился на сдачу ЕГЭ в этом году, но не имел возможности сдавать экзамены в июле, либо пропустил или не завершил сдачу в основные сроки по болезни или другой уважительной причине.

Результаты ЕГЭ по русскому нужны при поступлении в вуз. Итоги экзамена станут известны не позднее 16 августа.

На участие в экзаменах дополнительного периода, который проходит с 3 по 8 августа, зарегистрировано около 3,5 тыс. человек.