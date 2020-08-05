Детские сады, школы, театры и кинотеатры Рязанской области возобновят работу с 10 августа

ТАСС, 5 августа. Работа детских образовательных учреждений возобновится в Рязанской области с 10 августа. При условии неполного заполнения залов с этого же дня смогут приступить к работе кинотеатры, театры и цирк, сообщил в среду губернатор Николай Любимов в ходе видеообращения к жителям региона в соцсетях.

"Дорогие рязанцы, сегодня региональный Роспотребнадзор согласовал важное решение - восстановление работы детских образовательных учреждений в обычном режиме с 10 августа. Также с 10 августа смогут открыться кинотеатры, театры, цирк, но при условии заполнения зрительных залов не более чем на 50% и при соблюдении установленных рекомендаций санитарных врачей", - сказал глава региона.

Кроме того, 8 августа в области снимут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. "В конце прошлой недели я подписал распоряжение о продлении до 7 августа режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Этой датой мы завершаем период самоизоляции для этих категорий жителей. После 7 августа и они смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - отметил губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что сегодня регион выполняет все показатели по выходу из пандемии и фактически возвращается к обычному ритму жизни. "На сегодня в Рязанской области коэффициент распространения инфекции значительно ниже, чем во многих других российских регионах. А уровень смертности от коронавируса - один из самых низких в ЦФО", - добавил глава региона.

Как сообщалось, с 10 июля в Рязанской области начался третий этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. В регионе начали открываться музеи, общественные пространства, заведения общепита, спортивные клубы. При соблюдении мер безопасности, в том числе необходимой социальной дистанции и минимального количества посетителей, в регионе открылись библиотеки, организации сфер отдыха и развлечений, пляжи, парки. С 15 июля стала возможной организация дежурных групп в детских садах, в том числе частных, а также смен в летних оздоровительных лагерях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 5 августа в Рязанской области зарегистрировано 6 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечился 5 891 пациент, 31 умер.