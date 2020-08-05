На Канарских островах заразившимся коронавирусом туристам покроют расходы на карантин

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента туризма регионального правительства.

Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом. Эта страховка будет на бесплатной основе покрывать медицинские расходы, возвращение на родину и продление пребывания на Канарских островах из-за карантина для тех, кто заразился коронавирусом.

Эта мера вступит в силу уже на этой неделе и будет распространяться как на национальных, так и на иностранных туристов.

В прошлом году Канарские острова посетили около 15 млн туристов. Как ранее заявила корреспонденту ТАСС советник по туризму при правительстве региона Яиса Кастилья Эррера, в текущем году сфера туризма Канарских островов может потерять почти €10 млрд из-за последствий пандемии.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 303 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.