Гостиницам и турбазам Владимирской области разрешили принимать гостей из других регионов

ВЛАДИМИР, 5 августа. /ТАСС/. Власти разрешили гостиницам, отелям и турбазам Владимирской области принимать туристов из других регионов. Рассматривается вопрос о переходе области на третий этап снятия ограничений, сообщается в среду на сайте администрации региона.

Гостиницы, апарт-отели и базы отдыха во Владимирской области возобновили работу с 24 июля, однако они могли размещать только жителей региона и командированных граждан.

"С учетом улучшения эпидемической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области рассматривается вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий. В связи с этим по предложению регионального управления Роспотребнадзора всем видам гостиниц, апартотелям, туристским базам и базам отдыха, гостевым домам и другим средствам размещения разрешено заселять граждан, прибывающих из других регионов", - говорится в сообщении.

Документ, расширяющий возможности работы отелей, опубликован на портале правовой информации.

Как сообщалось 4 августа, в регионе возобновилась работа кинотеатров и кинозалов. 24 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о переходе региона ко второму этапу снятия ограничений и поручил с 24 июля возобновить работу детских садов и гостиниц, которым разрешено принимать жителей области и командированных граждан. 22 июля глава региона разрешил открыть кафе и рестораны, а 23 июля снял ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавируса, во Владимирской области зарегистрировано 5 705 случаев заболевания, выздоровел 5 191 пациент, 153 пациента умерли.