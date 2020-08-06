CNN: Facebook удалил публикацию Трампа с "вредоносной информацией" о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Руководство социальной сети Facebook удалило публикацию президента США Дональда Трампа как содержащую вредоносную информацию о новом коронавирусе. Соответствующее заявление представителя компании Facebook Энди Стоуна приводит в среду вечером телекомпания CNN.

По ее данным, речь идет о видеозаписи, содержащей отрывок из интервью Трампа телеканалу Fox News, которую тот опубликовал на своей странице. В этом фрагменте президент США настаивает на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию.

"Это видео содержит утверждения о том, что группа людей не подвержена COVID-19, - говорится в заявлении представителя Facebook. - Это является нарушением нашей политики по отношению к вредоносной информации, касающейся коронавируса".

Ранее другая социальная сеть - Twitter - неоднократно помечала сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В конце июня газета Politico информировала о том, что администрации Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США, после того как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав.

В начале марте глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. По сведениям специалистов компании, более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.