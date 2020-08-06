СМИ: Эдинбургский университет создал на Хайнане международный центр терапии диабета

ХАЙКОУ, 6 августа. /ТАСС/. Эдинбургский университет создал в южнокитайской провинции Хайнань международный центр терапии диабета и в ближайшее время начнет предоставлять широкий перечень услуг для лечения, а также профилактики данного заболевания. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, новое учреждение располагается на территории специальной зоны медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на восточном побережье острова. Оно использует ряд помещений (операционную, больничные палаты, аптеку и комнаты со специальным оборудованием) местного современного больничного комплекса, однако, как подчеркивается, "осуществляет деятельность независимо, по собственной программе".

Центр терапии будет работать в соответствии с медицинской практикой и стандартами Великобритании. Среди применяемых там методик - генетическая диагностика заболевания, междисциплинарный анализ процесса и причин возникновения диабета. В перечне предоставляемых услуг - обучение пациентов, их ознакомление с передовыми методами медицины с целью повышения эффективности курса лечения.

Формирование Хайнаньской зоны свободной торговли предусматривает развитие целого ряда направлений, в том числе сферы здравоохранения. Для этого власти намерены активно привлекать передовые зарубежные технологии и опытных иностранных специалистов. Именно с такой целью в 2013 году была создана зона медицинского туризма Лэчэн, занимающая площадь 20 кв. км, в развитие инфраструктуры которой инвестированы миллиарды долларов. Там находятся клиники китайской и западной медицины, предоставляющие оздоровительные услуги международного класса.