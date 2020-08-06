Жителям попавшего под сильный град поселка в ЕАО выплатили 6,5 млн рублей на ремонт крыш

ТАСС, 6 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) выплатили 6,5 млн рублей жителям поселка Николаевки, дома которых повредило сильным градом. Об этом сообщило в четверг управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области.

13 июня в поселке Николаевке с населением около 6,5 тыс. человек прошел сильный град, диаметр градин превышал 3-5 см. Он повредил крыши многоквартирных и частных домов, социальных объектов, выбил стекла и уничтожил урожай. Власти ввели в поселке режим ЧС регионального уровня, предварительный ущерб от стихии оценили в 60 млн рублей.

"Ликвидация последствий ЧС в Николаевском городском поселении Смидовичского района автономии находится на особом контроле временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Хозяева частных подворий, которые попали в зону ЧС, получили деньги на частичное или полное восстановление кровель на своих домах. Крыши многоквартирных жилых домов в Николаевке перекрывают в рамках программы капитального ремонта. <…> Общий объем выплат [жителям частных домов] составил 6 миллионов 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Единовременную денежную выплату уже получили 178 граждан. Ее размер зависит от степени повреждения кровли: если менее 50%, то люди получают по 25 тыс., более - по 50 тыс. рублей. Деньги получили практически все, у кого есть на это право. В процессе проверки в настоящее время находятся только четыре заявления.

Градом повредило также крыши многоквартирных домов, кровлю будут ремонтировать в 34 жилых зданиях, работы в двух уже завершены. "Погодные условия мешают продолжить и закончить ранее начатые работы. Так, например, на улице Комсомольская, 8 ремонтные работы проделаны на 40%, а на Строительной, 7 - на 50%. <…> К сожалению, покрыть крыши во всех домах до 10 сентября текущего года, как это было заявлено ранее, из-за погодных условий можем и не успеть. Но при наступлении хорошей погоды подрядные организации будут наращивать темпы выполнения работ и стараться завершить к определенному договором сроку", - приводятся в сообщении слова руководителя фонда "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО" Анны Лапицкой.

Уточняется, что на восстановление кровли в многоквартирных домах выделено более 34 млн рублей.