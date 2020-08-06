В Орске произошел прорыв водовода

ОРЕНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение водоснабжение из-за порыва магистрального водовода диаметром 900 мм произошло в районе поселков Вокзальный и Мясокомбинат города Орска в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Аварийное отключение водоснабжения в районе поселков Вокзальный и Мясокомбинат связано с порывом на магистральном водоводе диаметром 900 миллиметров в районе никельской объездной дороги. На месте работают ремонтно-восстановительные бригады ООО "Орскводоканал", тяжелая техника", - сказано в сообщении.

Назвать количество домов и социальных объектов, в которых произошло отключение водоснабжения, в администрации пока затрудняются. По словам источника в коммунальных службах, в районе аварии проживают 10-15 тыс. человек. По данным пресс-службы, подача воды жителям Октябрьского и Ленинского районов будет возобновлена в ближайшее время. "В настоящий момент специалисты "Орскводоканала проводят ряд переключений, что позволит привести систему водоснабжения в штатный режим", - уточнили в мэрии.

Администрация организовала подвоз воды в социально-значимые учреждения: родильное отделение горбольницы №3, три здания детской больницы на улицах Короленко и Суворова, Станция переливания крови, паллиативное отделение на улице Светлая. Ограничено водоснабжение в четверг также будет в поселке Казачий до окончания работ на магистральном водоводе, о чем администрация предупредила накануне.

Параллельно в Орске Восточное производственное отделение ПАО "МРСК-Волга" проводит в четверг плановые ремонтные работы на одной из своих подстанций, которая питает Кумакский водозабор. Электроснабжение насосного оборудования будет прекращено, поэтому подача воды в город будет осуществляться из резервных накопительных емкостей объемом 5 тыс. куб. м. "Это позволит сохранить водоснабжение Орска, но возможно понижение давление в некоторых районах", - отмечается на сайте администрации города.