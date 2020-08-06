Оперштаб пока не утвердил перечень стран для возобновления пассажирского ж/д сообщения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ пока не подготовил перечень стран, в сообщении с которыми можно будет в первую очередь возобновить курсирование пассажирских поездов. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра транспорта России Владимир Токарев.

"Перечень стран для восстановления международного железнодорожного пассажирского сообщения должен определить оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ на основе мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. На данном этапе подобные решения еще не приняты", - сообщил он.

Токарев подчеркнул, что для того, чтобы возобновить курсирование международных поездов, России также будет необходимо соответствовать национальным критериям оценки позитивной динамики борьбы с коронавирусом, которые приняты за рубежом.

По словам замминистра транспорта, по итогам 2019 года доля перевозок пассажиров в международном сообщении составила порядка 2% от общего объема перевозок поездами формирования Федеральной пассажирской компании.

На курорт - поездом

Большинство проездных документов - около 40% - оформляется на поезда, курсирующие в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа, продолжил Токарев. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% - на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.

Пассажирские перевозки по железной дороге внутри России начали быстро восстанавливаться с постепенным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, и на данный момент РЖД восстановили около 180 ранее отмененных поездов. Об этом на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным ранее рассказал глава холдинга Олег Белозеров.

В компании ожидают, что падение объемов пассажирских перевозок поездами дальнего следования составит не более 30% по итогам 2020 года, ранее сообщал журналистам замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.