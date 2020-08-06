В Турции проводится самая масштабная проверка соблюдения противоэпидемических правил

АНКАРА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Турции приступило в четверг к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Мы проведем по всей Турции самую масштабную проверку, которую мы когда-либо устраивали в рамках борьбы с эпидемией", - написал на своей странице в Twitter в четверг глава МВД Сулейман Сойлу.

Под проверку подпадут рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги. По словам Сойлу, в этом процессе примут участие чиновники различного уровня, в том числе губернаторы провинций и мэры городов.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. В последние три дня в республике зафиксирован рост новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.