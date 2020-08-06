В Якутии запустили виртуальную выставку фотографий о кочевниках Севера

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Национальная библиотека Якутии запустила виртуальную выставку "В местность почти неизведанную..." о кочевниках Севера, в основу которой легли фотографии сибирского просветителя и путешественника Александра Адрианова. Большая часть фотографий показывается публике впервые, сообщил ТАСС в четверг научный сотрудник Научно-исследовательского центра книжных памятников библиотеки Алексей Иванов.

Инициатива приурочена к Международному дню коренных народов мира, который празднуется 9 августа. Андрианов является один из крупнейших сибирских публицистов дореволюционного периода. В 1887-1888 годах он совершает поездки в Нарымский край (в Российской империи название северной части Томского уезда) на реку Васюган. В XIX веке население края представляли селькупы, ханты и эвенки.

"Фотоальбом с фотографиями из фондов библиотеки числился без авторства. В результате атрибуции удалось установить принадлежность и подлинность фотографий. Автором фотографий является один из крупнейших сибирских публицистов дореволюционного периода, путешественник, этнограф, археолог, историк Адрианов Александр Васильевич (1854-1920)", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что на платформе Google Arts & Culture опубликовано 48 редких фотографий Адрианова. Фотографии знакомят нас с его экспедиционной деятельностью на реку Васюган, где запечатлены представители малочисленных народов Севера, рассказал Иванов.

Нарымский край известен как центр политической ссылки. В течение нескольких веков в край ссылали участников крестьянских бунтов, декабристов, революционеров. Сегодня Нарым по-прежнему остается самым труднодоступным местом Томской области. Имеет статус исторического поселения регионального значения.