В Хабаровском крае увеличили резерв средств защиты для борьбы с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили 8 млн рублей на пополнение резерва масок, перчаток и защитных костюмов, необходимых на случай вспышек коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Материальный резерв Хабаровского края увеличили для борьбы с COVID-19. По поручению врио губернатора региона Михаила Дегтярева на эти цели из краевой казны было дополнительно выделено 8 млн рублей. Средства позволили закупить одноразовые маски, костюмы, перчатки и другие важные элементы индивидуальной защиты при инфекциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество средств защиты увеличилось многократно. Так, вместо 2 тыс. масок, находившихся в резерве, было закуплено более 450 тыс. штук. Количество защитных костюмов увеличили почти в 400 раз, теперь оно составляет более 7,6 тыс. единиц. Также значительно увеличился запас перчаток - до 76 тыс. комплектов. "Такой запас будет храниться как под новые вспышки COVID-19, так и на случай распространения других инфекций", - уточняется в сообщении.

Ранее в Хабаровский край из Москвы поступило 200 тонн гуманитарного груза для борьбы с коронавирусом. Глава Хабаровского края Дегтярев лично договорился об оказании такой помощи с мэрией столицы и Минздравом РФ. Тремя бортами в регион доставили 500 тыс. одноразовых комбинезонов, медицинские маски, 50 аппаратов ИВЛ и 58 БИПАП-аппаратов (устройства поддержания давления в дыхательных путях), 100 тыс. экспресс-тестов и медикаменты, предназначенные для лечения сопутствующих коронавирусу заболеваний. Также в Хабаровск на помощь своим коллегам прибыли 28 опытных московских врачей. Сейчас медики работают в клиниках района имени Лазо, Ванино и Советской Гавани, а также Комсомольска-на-Амуре. Отдельная группа осталась в Хабаровске, где развернут главный инфекционный госпиталь, принимающий пациентов с коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения Хабаровского края, с начала пандемии в регионе выявили свыше 8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 67 пациентов умерли. Ежедневно в крае фиксируется около 100 новых заразившихся.