Оренбургские власти опровергли информацию о случаях заражения детей в лагере коронавирусом

ОРЕНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. В детских летних лагерях Оренбургской области не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства социального развития региона.

Ранее некоторые СМИ сообщили о заражении коронавирусом троих детей, отдыхавших в лагере "Город детства" под Оренбургом, где расформировали отряд из-за подтверждения инфекции у мамы одного из подростков.

"У нас случаев заражения коронавирусной инфекцией нет в лагерях. Единственный случай, когда вывезли детей из-за контактности", - сказала собеседница агентства.

Накануне заместитель главы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова подтвердила, что детские загородные лагеря работают в штатном режиме. В видеокомментарии, распространенном пресс-службой, она рассказала, что в одном из загородных лагерей утренний фильтр не прошли несколько детей, их взяли под медицинское наблюдение и отправили домой. Оба случая произошли в лагере "Город детства".

В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в лагере расформирован отряд, вожатые отстранены от работы. "Все контактные [находятся] под медицинским наблюдением, тесты будут отобраны на десятый день. Клинически все здоровы, признаков заболевания нет", - отметила собеседница агентства.

По данным министерства социального развития Оренбургской области, в регионе в настоящее время работают 16 лагерей, продолжается вторая смена, во время которой отдохнут 1,9 тыс. школьников. До конца лета запланировано проведение еще одной смены.